Prepovedana kinder jajčka in žvečilni gumi

Ste vedeli, da so kinder jajčka v ZDA prepovedana? Evropejcem se zdi ta kombinacija posladka in igračke precej posrečena, na drugi strani velike luže pa menijo drugače, saj vsebuje »neprehranski predmet«. To ni edini ali osamljeni primer nenavadne prepovedi neke hrane, pa naj gre za zdravstvene razloge, skrb za pravice živali ali verska prepričanja.



Pa poglejmo nekaj primerov. Surovo, nepredelano mleko je v Evropi večinoma sprejemljivo, v Kanadi, ZDA, Avstraliji in na Škotskem pa je prepovedano zaradi patogenov, ki jih vsebuje. V Indiji je prepovedan foie gras (račja ali gosja jetra), saj se indijskim oblastem zdi način prisilnega pitanja rac in gosi nečloveški.



V Evropi je zaradi nevarnosti zadušitve prepovedan žele v kozarčkih, ki je visoko cenjen na Japonskem, Tajvanu in drugih daljnjevzhodnih državah.



Samose, trikotni polnjeni ocvrti žepki iz testa, so toplo sprejeti po vsem svetu razen v nekaterih delih Somalije, ki so pod nadzorom skrajne islamske milice Al Šabab. Njeni člani oziroma voditelji so namreč prepričani, da tri stranice samose predstavljajo krščansko sveto trojico. Haggis, škotska tradicionalna jed iz ovčjih jeter, srca in pljuč, je prepovedana v ZDA, saj zakon iz leta 1971 prepoveduje uvoz ovčjih pljuč. V Kaliforniji in Illinoisu pa je prepovedano konjsko meso.



V Singapurju so prepovedani žvečilni gumiji. Oblasti v tej azijski mestni državici so se že leta 1992 odločile, da ustavijo uvoz žvečilk, potem ko so se znašle pred dragim problemom odstranjevanja vsepovsod prilepljenih čigumijev. Leta 2004 so prepovedale še žvečenje, in kogar zalotijo, da na tla izpljune žvečilko, ga čaka globa v višini tisoč singapurskih dolarjev (okoli 650 evrov). Dovoljeni so le »medicinski« žvečilni gumiji, za katere je treba imeti zdravniško odobritev.



Makova semena so prepovedana v Singapurju, na Tajvanu, v Savdski Arabiji in v Združenih arabskih emiratih, ponekod zaradi »narkotičnih« razlogov, drugod zaradi verskih. Na Japonskem strupena riba napihovalka velja za specialiteto, na Kitajskem in v Evropi pa je prepovedana, saj je lahko smrtonosna, če ni pravilno pripravljena.