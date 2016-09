Prelagali so mu poseg, pa se je operiral sam

Grahamu Smithu je prekipelo, potem ko so mu kar dvakrat odpovedali operacijo, v kateri bi mu morali odstraniti osem milimetrov šivov, ki so jih v njegovem telesu pustili kirurgi. Zgodba se je začela pred 15 leti, ko je imel operacijo črevesja. Takrat je dobil šive, ki so prebadali kožo na njegovem trebuhu. Osebje bolnišnice je opozoril nanje in se znašel na čakalni listi za njihovo odstranitev, a jih do nedavnega še niso odstranili, saj so poseg prestavljali. Graham, inženir iz angleškega Lancashira, se je končno naveličal čakati. V strahu, da bo staknil sepso, se je odločil, da bo kar sam izvedel poseg. Od prijatelja zobozdravnika si je izposodil orodje iz titana in ga prilagodil za svoje potrebe. »Zadevo sem poskušal urediti po normalnih kanalih, a sem že imel zastrupitev krvi,« je pozneje povedal novinarjem. »Te odločitve nisem sprejel zlahka – bil sem obupan. A moral sem prevzeti nadzor, nisem hotel več čakati in med čakanjem umreti.«



Skozi trebuh mu je štrlela približno osem milimetrov dolga najlonska vrvica z 12 trdnimi vozli. »Nisem je mogel preprosto odrezati, ker bi jo lahko potegnilo v notranjost trebuha in bi se znašel v še večjih težavah. Vsak vozel sem moral odvezati, enega po enega, zato sem potreboval posebno orodje. Malce sem krvavel pa tudi nekoliko me je zbadalo in bolelo, a sem bil zelo odločen in samozavesten.«



Če verjamete ali ne, operacija je bila uspešna, Smith pravi, da se po 15 letih počuti kot nov človek. Po prvem posegu je bil nekoliko nagnjen na levo in sklonjen naprej, zdaj lahko znova hodi zravnano. Na njegovo zgodbo so se odzvali pri Kraljevem združenju kirurgov, kjer opozarjajo, naj nihče ne izvaja operacij na domu, ker bi lahko nastali resni zapleti. Še posebno nervozni pa so v bolnišnici Aintree v Liverpoolu, kjer so ga dolgih 15 let vlekli za nos. Kot po čudežu so mu ponudili takojšen termin in pregled.