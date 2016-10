Pred ločitvijo zbežal in izginil za 23 let

Pred 23 leti je Američan Richard Hoagland izginil brez sledi. Zadnje besede, ki jih je izrekel v svojem domu v Indianapolisu drugi ženi Lindi, so bile, da gre na urgenco. Policisti so pozneje odkrili njegov avto na letališču, a so v preiskavi ugotovili, da se ni vkrcal na letalo. Od leta 2003 je uradno veljal za mrtvega, letos pa so ga, živega in zdravega, odkrili v ameriškem mestu Zephyrhills na Floridi, 1600 kilometrov proč od njegovega nekdanjega doma. Tam je živel kot Terry Jude Symansky – ime je prevzel od ribiča, ki je umrl v nesreči leta 1991.



Preden je roka pravice zgrabila nepridiprava, je ta užival mirno družinsko življenje. Pod novim imenom se je še tretjič poročil, z novo ženo zaplodil enega otroka, z ukradeno identiteto pa je celo opravil izpit za pilota.



Nezaslišana prevara bi ostala nerazkrita, če ne bi nečak pravega Terryja Symanskega naletel na poročne papirje, v katerih je bilo zapisano, da je pokojni stric poročil leta 1995, štiri leta po svoji smrti. Zadevo je prijavil policiji, ki je 63-letnega goljufa nemudoma aretirala. Med preiskavo so s pomočjo tretje žene Mary Hickman, ki do aretacije o zadevi ni imela pojma, odkrili kovček z dokazi o njegovi pravi identiteti.



Kot je javnosti razkrila druga žena Linda, jo je na dan usodnega izginotja mož, tedaj uspešen zavarovalni agent, poklical iz službe, rekoč, da mora na urgenco. Pozneje je mrzlično klicarila po zdravstvenih ustanovah, da bi ga našla, a je bil ves njen trud zaman. S seboj ni vzel ne oblačil ne potnega lista. Linda je sprva mislila, da se bo mož sčasoma vrnil. Vedela je, da ni mrtev, saj je ob rojstnih dneh pošiljal sinovoma voščilnico in denar. Navsezadnje se je upanju odrekla in se, ko so moža razglasili za mrtvega, znova poročila.



Ko so ga letos aretirali, je Hoagland policistom pojasnil, zakaj je izginil: k izginotju ga je bojda prignalo dejstvo, da ni mogel več zdržati z drugo ženo Lindo, hkrati pa se je zavedal, da ne bi prenesel še ene ločitve.