Preberite, zakaj so aretirali stoletnico

Policisti iz St. Louisa v ameriški zvezni državi Misuri so pred dnevi aretirali več kot stoletje staro žensko, ta pa je bila zelo vesela, da so jo vtaknili v lisice in prijeli.



Eddie Simms ima 102 leti in dolg seznam želja, ki si jih zares želi odkljukati. Na njem je bila tako zapisana tudi aretacija in zaradi prijaznih policistov iz St. Louisa je na lasni koži okusila – in na seznamu prečrtala –tudi to. Želela si je, da bi jo prijeli, ji na roke nataknili lisice, jo posedli na zadnji sedež policijskega avta in odpeljali na policijsko postajo. »Tako vesela je bila, da se lahko pelje v policijskem avtu, policiste je vprašala: 'Mi mogoče lahko nataknete lisice?'« je povedal Michael Howard iz doma za starejše Five Star Senior Center. Za stanovalce doma je Eddie napletla in izdelala več kot 400 predmetov, od šalov in pregrinjal do etuijev za očala. Tudi pred dnevi je prinesla nekaj predmetov, le da je prišla v prav posebnem prevoznem sredstvu: policijskem vozilu.



»Z veseljem smo gospe uresničili željo,« je povedal policist John McLaughlin. Dodal je: »Radi naredimo nekaj za gospo, ki je pomagala mnogim in jim polepšala dneve.« Pa čeprav gre le za vožnjo v policijskem avtu. Simmsova je prekipevala od sreče. »Svet je prečudovit. Le oči je treba odpreti in ga videti,« pravi. Igrati tombolo: opravljeno. Splesti pulover: opravljeno. Biti aretirana: opravljeno.