Potem ko bo rodila, bo oče svojemu otroku

Moški, ki se je sicer rodil kot ženska, je postal prvi predstavnik močnejšega spola v Veliki Britaniji, ki bo v svojem telesu donosil otroka. Komaj 20-letni Hayden Cross je zanosil pred štirimi meseci s pomočjo darovalca sperme, ki ga je našel kje druge kot na družabnem omrežju. Takrat je bil ravno v postopku spremembe spola, a je to postavil na stranski tir, dokler ne rodi potomca, ki si ga močno želi. Ko bo ta prijokal na svet, bodo Haydenu, kot je bilo v načrtu še pred njegovo nosečnostjo, odstranili prsi in jajčnike.



Že tri leta živi kot moški, v tem času je redno jemal moške hormone, in je kot tak formalnopravno registriran v vseh dokumentih in evidencah. Prepričan je, da bo čudovit oče. »Hočem, da ima otrok vse, kar si bo zaželel, da ima le najboljše. Od reči do vzgoje in ljubezni. In vse to mu bom dajal. Najboljši oče bom,« je povedal britanskemu tabloidu. Zdravstvene delavce je Hayden, ki je vedel, da bo nekega dne hotel imeti otroke, sicer najprej prosil, naj mu zamrznejo jajčeca, preden postane moški, a so zdravniki njegovo željo, ki bi ga stala 4000 britanskih funtov, zavrnili, zato se je odločil, da zadevo vzame v svoje roke. Čeprav je hotel z otrokom počakati še nekaj let in si najprej ustvariti kariero ter najti partnerico, je nemudoma stopil v akcijo, preden bi bilo prepozno. Na spletu je našel darovalca sperme, to je nato v kozarčku v poštni pošiljki prejel na domači naslov in si jo vbrizgal z injekcijo, saj si obiska klinike ni mogel privoščiti.



A nosečnost ni zanj nikakršen užitek. »Zelo zamerim zdravnikom, da so me prisilili v to. Nosečnost bi moralo biti veselo in čarobno obdobje, a otrok v mojem telesu je nekaj, kar se mi zdi hudo narobe. Odkar vem zase, čutim, da sem moški, in ni naravno, da so moški noseči,« je jezen Hayden, ki pa ni prvi noseči moški na svetu. To je pred desetimi leti postal Američan Thomas Beatie. Leta 1974 se je rodil kot ženska, a je vedno čutil, da je pravzaprav moški, zato je, ko je dopolnil 20 let, začel prejemati injekcije testosterona, leta 2002 so mu opravili tudi mastektomijo in tudi legalno je takrat postal moški. Kljub temu se je odločil, da obdrži ženske spolne organe, da bi nekoč lahko imel otroke.