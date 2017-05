Poseksal osje gnezdo, našli so ga mrtvega

Švedski mediji poročajo o tragičnem koncu 35-letnika, ki so ga mrtvega našli na njegovi farmi v bližini mesta Istad. Po njegovem telesu so našteli kar 146 osjih pikov, od tega jih je bilo 54 na genitalijah. Našli so ga kakšno uro po osjem napadu, ko je bilo zanj že prepozno.

Po koncu preiskave in obdukciji pa so ugotovili tudi okoliščine njegove smrti. Te so, milo rečeno, nenavadne. Ugotovili so namreč, da je moški spolno občeval z osirjem, torej osjim gnezdom. Na kraju so našli ostanke njegove semenske tekočine, s tem pa so razložili tudi dejstvo, da so ga ose popikale zlasti po genitalijah.