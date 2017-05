Pošast ali samo kos lesa?

Več mesecev je ni bilo na spregled, zdaj pa se je Nessie menda vrnila, še več, celo pokazala naj bi se.



Mnogi so se spraševali, kaj se je zgodilo za najbolj znano in slavno pošastjo iz škotskega jezera Loch Ness, kakih 37 kilometrov od Invernessa. Dolgih osem mesecev ni nihče zatrdil, da jo je opazil. No, zdaj pa sta v le nekaj dnevih kar dva turista menda videla pošast, še več: posnela sta bitje, ki bi lahko bilo Nessie.



Glavo z dolgim vratom, ki kuka nad gladino mirne jezerske vode, je opazil 35-letni Rob Jones. Valižan je nato posnetek objavil na youtubu in ljudi vprašal, ali morda vedo, kaj bi to bilo in ali so tudi drugi v jezeru opazili nenavadno bitje. »Ko sem jo opazil, je bila precej daleč, blizu gradu. Ko sem našel prostor, da sem lahko ustavil kombi, je prišla že blizu in tudi drugi so se ustavili ter jo fotografirali. Na žalost ne verjamem v pošasti, vendar bi vseeno rad vedel, kaj je bilo to,« je povedal. Nessie ni vznemirjala ladjica, ki je prav takrat plula mimo, in zdi se, da prisotnost nenavadnega bitja ni vznemirila moškega, ki je stal na ladji. No, Rob je poskušal zasledovati Nessie, a je bitje izginilo za grmičevjem.



Nessie, ki naj bi jo pred tem zadnjič videli avgusta lani, je 2. maja letos fotografirala tudi 28-letna Hayley Johnson iz Manchestra. Ob mraku je v zalivu Urquhart blizu Invernessa opazila nenavadno bitje. »Nisem mogla verjeti svojim očem. Nikoli še nisem bila tam, potem pa sem se tja odpravila med prvomajskimi počitnicami. Zadnjega dne sem se sprehodila skozi gozdiček, prišla sem do obale. Bilo je lepo, mračilo se je. Potem sem zagledala nekaj, kar je štrlelo iz vode, kot bi bil vrat. Najprej sem pomislila, da je drevo, a je bilo nenavadno, zato sem fotografirala. Po nekaj trenutkih je izginilo. Bila sem začudena. Kot otrok sem bila navdušena nad Nessie, a nisem mislila, da še živi. Zdaj vem, da je še kako živa. Neverjetno je bilo.«



Videnja so navdušila Garyja Campbella, ki je skrbnik registra o videnjih slavne pošasti: »Skrbelo me je že, ker je tako dolgo nihče ni videl, zdaj mi je odleglo. Lani se je prikazala osemkrat, potem pa je, se je zdelo, izginila.«



Uporabniki youtuba pa niso tako prepričani, da je iz jezera kukala pošast. »Kos lesa ali kaj podobnega,« je zapisal eden, »ne premika se, poleg tega je v bližini še ladja«. Drugi je dodal: »Moški na ladji je bil povsem blizu, a ga zadeva ni vznemirila niti ji ni posvetil pozornosti, torej lahko predvidevamo, da je videl, kaj je to bilo, in ni bilo vredno vznemirjanja.«