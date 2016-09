Poročno darilo odprla šele po devetih letih

Vsakdo ima rad skrivnosti, sploh če so ovite v darilni papir. No, zavitek, ki sta ga prejela Kathy in Brandon Gunn iz Michigana je nosil tudi pomembno opozorilo: Ne odprita do prvega prepira!



Mladoporočencema je skrivnostni paket na poročni dan izročila Kathyjina teta. Bilo je daljnega leta 2007, ženin in nevesta sta bila presrečna, da sta v dar dobila kaj drugega od avtomata za kavo in jedilnega pribora. A kaj je v škatli, bosta ugotovila mnogo pozneje, kajti prerekati se seveda nista nameravala – prvi prepir je prišel še prezgodaj, a takšen nedolžen, za katerega se ni splačalo razkrivati skrivnosti. No, razbijanja z vrati, vpitja in nesoglasij v zakonu Kathy in Brandona ne manjka, saj sta vendarle iz mesa in krvi, toda zakonca priznavata, da sta na poročno darilo preprosto pozabila, in to za kar devet let!



Zanimivo, nista ga odprla med prepirom, temveč med idiličnimi trenutki, priznava Kathy, ki se je z možem nekega dne nostalgično spominjala prvih let in seveda tudi poročnega dne. Pripravljala sta se na poroko dobrih prijateljev in razmišljala o izvirnem darilu – le katero darilo je najbolj razveselilo njiju na njun veseli dan in kaj ju je dolgočasilo ali pa celo razočaralo, sta premlevala in se nazadnje spomnila še neodprtega zavitka. »Tisto, kar nama je pomenilo največ, sva pozabila na vrhu omare,« pripoveduje Kathy. »Sprva sva se izogibala odpiranju, rekla sva si, pa saj se nisva še tako hudo sprla, da bi jo bilo treba odpreti. Tako bi si priznala poraz. Potem pa naju je le premagala radovednost!« In kaj se je skrivalo v škatli? »Ves čas sva bila prepričana, da je polna modrih misli o srečnem zakonu, ne nazadnje sta bila moja teta in stric srečno poročena pol stoletja, torej sta vsekakor vedela, kako se obdrži zakon!« Toda motila sta se. Darilo ni vsebovalo skrivnostnih receptov za ohranitev svežine v zvezi niti odgovorov na življenjska vprašanja: v škatli so bili kozarca za vino, vaza in izdelki za aromatično kopel. V priloženi ovojnici sta bili sporočili za zakonca: teta je Kathy naročila, naj pripravi jed, ki jo obožujeta oba, potem pa naj pripravi vročo kopel. Brandon naj kupi rože in steklenico dobrega vina, je še naročila.



»Škatla je toliko let ždela na vrhnji polici v omari in nabirala prah, prepričana sem bila, da nama bo svetovala o strpnosti, potrpljenju in kompromisih – zdaj pa sem spoznala, da darilo vsebuje le orodja za iskanje rešitev, vse drugo pa morava spoznati in dojeti sama,« je sklenila Kathy, navdušena nad izvirnostjo poročnega darila.