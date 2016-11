Poročni prstan si je nataknil na penis. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo

Ljudje smo bitja, ki radi uživamo. Pri tem pa včasih poslušamo nespametne nasvete naših (ne)prijateljev. Neki 28-letnik iz Republike Južne Afrike je enega takih za boljši užitek pri seksu preveril tudi v praksi. Ker ni imel obročka za penis, si je pomagal kar s poročnim prstanom in ga na silo potegnil na penis. A namesto užitka je sledila neizmerna bolečina. Povrhu tega se je njegov ud obarval modro.

Po pomoč se je mladec obrnil na mamo, ki ga je nemudoma odpeljala v bolnišnico. Zdravniki so ga poskušali rešiti pritiska, a prstan kar ni hotel zdrkniti z uda. S posebno iglo so mu zato izčrpali kri iz njega in mu rešili penis.

Naj dodamo, da je njegova žena dva tedna pred dogodkom rodila. Tu se poraja vprašanje, zakaj se s svojo »modro« težavo ni raje obrnil nanjo ...