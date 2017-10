Poročila sta se v veleblagovnici

Nekateri sanjajo, da bi se poročili na vrhu gore, drugi v čudoviti cerkvi, Sue Berkeley pa je od nekdaj imela svojo predstavo, kako bo videti najsrečnejši dan njenega življenja. Vse, kar si je želela, je bilo, da bi z zaročencem Elijem Bobom skočila v zakon v prostoru, ki ji je neskončno ljub – v veleblagovnici.



»Pred časom sva se hecala, ko so naju ljudje spraševali, kje bi se rada poročila,« se spominja Eli iz Sydneyja. »Pa sem rekel v trgovini Costco. Vedel sem, da ji je tam všeč.« No, milo rečeno, Sue je obsedena s prodajalno, ki jo obišče vsaj trikrat na teden, saj je navdušena nad njihovimi popusti.



»Kam pa naj se grem poročit z ljubeznijo življenja, če ne v kraj, ki ga prav tako ljubim?« se sprašuje Sue. V trgovini so njuno željo uslišali in celo dali za en dan na jedilnik korejski mesni žar, ki ga ima Sue tako rada, pa so ga pred časom umaknili iz ponudbe. Seveda so prišli tudi njuni najbližji, ki so se lahko mastili s picami, hotdogi in pitami. Med poroko je trgovina normalno poslovala, to si je Sue tudi želela. Poroka se je odvijala v nedeljo in je bila poceni, za hrano sta plačala le osem evrov za osebo. Poleg tega so imeli svati na voljo brezplačno parkiranje.

This Australian Couple Just Had Their Dream Wedding at Costco — Grocery News https://t.co/sOuiGz1TK4 pic.twitter.com/J7KVXLxX4H — The Kitchn (@thekitchn) September 25, 2017