Pornozvezdnici sodna prepoved stokanja

Pornozvezdnica se bo na sodišču borila proti odloku, ki ji prepoveduje glasno stokanje: pravi namreč, da to omejuje njeno pravico delati od doma.



Prepoved stokanja je 23-letnici, ki se predstavlja kot Natalie Hot, izreklo adiministrativno sodišče iz Münchna, in sicer po pritožbi njenih sosedov. Ti so povedali, da njeni zvoki motijo mir, sodišče pa se je strinjalo in izreklo prepoved. Vendar Natalie trdi, da zaradi prepovedi sodišče ne more več delati doma.



No, njen boj za pravico do stokanja je osrednja tema pogovorov v Ampfingu, majhnem mestu s 6000 prebivalci, kjer Natalie Hot živi v enodružinski hiši skupaj z možem in še eno igralko. Sodišču je takole povedala: »Vsi v naši ulici lahko delajo od doma, jaz pa ne smem?« No, zdaj svoje filme snema na drugih lokacijah v Nemčiji, vendar noče, da bi ji prepovedali delati pred kamero v zavetju svojega doma.



Soseda Marion K., 44 let ima, je med tistimi, ki stokanja niso sprejeli z naklonjenostjo, v vrata pornoigralke je brcala in preklinjala pred njo, je slišalo sodišče. Drugi sosedje so pisarili sezname in fotografirali povečan promet pred hišo erotične zvezdnice. Hubert M. je pritožbo pisal celo mestnemu svetu: »To je bordel, ki se skriva za kamero in snemanjem.«



Natalie je povedala, da je sosedom ponudila roko sprave, da bi se spravili, je vse sosede povabila k sebi, na zabavo, svingersko seveda: »Lahko bi bilo zabavno.« Toda sodišče ji ni bilo naklonjeno in ji je izreklo prepoved stokanja na podlagi dokazov, da njene poslovne aktivnosti niso nepomembne ali začasne, kar bi dovolili. Ker gre za redno delo, je to v nasprotju z naravo soseske, v kateri živi, ki je stanovanjska. Nataliejin 34-letni mož Christian Lehle pravi: »Me prav zanima, kaj bodo rekli, ko bodo na najinem avtu zagledali Nataliejino golo fotografijo v naravni velikosti.«