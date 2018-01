Porno stran razkriva: Slovenci imajo najraje vroče mamice

Na eni izmed najbolj znani pornografskih strani Pornhub so pripravili poročilo za leto 2017. V njem so razkrili tudi, kakšne erotične in pornografske vsebine imajo najraje Slovenci.

Zemljevid prikazuje, da Slovenci, ki obiščejo omenjeno stran, najpogosteje iščejo filme, v katerih nastopajo vroče mamice – milfice. Naši južni sosedje, Srbi, Bosanci in Avstrijci pa imajo raje še starejše in bolj zrele igralke, medtem ko Madžari najpogosteje na spletu iščejo lezbične vsebine.

V svojem pregledu leta razkrivajo tudi, koliko odstotkov žensk obišče pornografsko stran. Podatki kažejo, da Slovenke te strani obiščejo pogosteje kot Evropejke in Američanke. Sodijo namreč v povprečje, ki je 26 odstotkov. To kaže, da vsak četrti klik na omenjeno stran naredi Slovenka.

Na spletni strani je bila najbolj priljubljena zvezdnica Riley Reid, na drugem mestu je Mia Khalifa, Lisa Ann pa je tretja.