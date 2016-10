Popolnoma nag obnavlja svojo hišo

LONDON – Mizar Rob Jenner, 42 let ima, svoje sosede v mirnem predmestju Kenta v Angliji spravlja ob pamet. Tako močno, da so poklicali policijo, in ta ga je prijela. Vzrok? Rob se je lotil obnove hiše, a ni hrup tisti, ki moti sosede, temveč dejstvo, da dela – gol!



Ker se je zaradi svoje golote že prej sprl s sosedi, je Jenner na svojo hišo izobesil znak, na katerem piše, da tam živi naturist in naj ne bodo užaljeni. Kljub prijaznemu opozorilu pa bo nekdanji vojak, ki je postal mizar, poslej zapisan kot kak nepridiprav. Obtožujejo ga namreč, da je s svojim vedenjem vznemirjal sosede ter jim povzročil stres, menda jim je tudi besedno grozil. Prislužil si je opomin in 80 funtov globe.



Jenner je naturist od leta 1999 in vztraja, da s svojim življenjskim slogom ne počenja nič slabega. »Občutek svobode mi daje. Morda sem črnogled, vendar mislim, da ljudje v vsem vidijo samo najslabše. Obtožujejo me za reči, ki so povsem neresnične,« pravi Rob, ki je upal, da bo hišo, ko jo bo obnovil, lahko oddal.



Agencija za prodajo nepremičnin je njegovo hišo že odstranila s svoje spletne strani; Jenner je prepričan, da so to napravili zaradi vsega prahu, ki se je dvignil okoli njegovega življenjskega sloga. Seveda so tudi taki, čeprav so v manjšini, ki jih Rob in njegova golota ne motita. Iz Nemčije je prišla televizijska ekipa, da bi o njem posnela prispevek. In neka soseda je povedala, da je bil vselej zelo prijeten in dostojen: »Imam moža, sinova, vnuke, morda me zato to ni tako šokiralo. Poleg tega je Rob zelo čeden moški.« Ta se bo moral konec oktobra zaradi golote zagovarjati na sodišču.