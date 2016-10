Popolni tujki doniral jetra in jo na koncu še poročil

Leta 2014 so 27-letni Heather Kruger iz Frankforta v ameriški zvezni državi Illinois povsem nepričakovano odkrili raka na jetrih. Bolezen je napredovala do četrte stopnje in pred seboj je imela le par mesecev življenja. Zdravniki so ji povedali, da je njena edina možnost presaditev jeter. Zelo se je mudilo, morala je najti darovalca. »Takrat sem že čutila, da mi telo ugaša,« se spominja Heather, ki ni slutila, da jo čaka zanimiva igra usode.



Med odmorom za malico je Chris Dempsey slišal pogovor njenega bratranca Jacka Dwyerja, ki je razlagal o stiski nesrečne Heather. Chris še nikoli ni slišal zanjo in je ni poznal, a se je kljub temu odločil pomagati. Šel se je testirat in izkazalo se je, da je ustrezen darovalec. Heather ni mogla verjeti svojim ušesom, ko je izvedela, da je popoln tujec pripravljen iti za njo pod nož. »Odložila sem telefon, stekla po hodniku in povedala mami, obe sva jokali od sreče,« je nadaljevala Heather. Kmalu za tem sta se prvič srečala in pogovorila o operaciji – Chrisu so odstranili polovico jeter, vse je potekalo brez zapletov.



Chris ji je po operaciji rekel, da mu ne dolguje ničesar, a ona je čutila, da se je med njima vzpostavila posebna vez. Sprva je bila prepričana, da do njega čuti vrtoglavo hvaležnost, a bilo je veliko več. Ohranila sta stike, a kmalu je postalo očitno, da sta se zaljubila. Tako sta se decembra lani zaročila, na začetku oktobra pa stopila pred oltar. Še vedno ne moreta verjeti, da jima je usoda pripravila tako ljubezensko zgodbo. Vrsta naključnih dogodkov ju je pripeljala skupaj.