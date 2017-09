Politik ima 120 žena in 28 otrok

Na Tajskem je poligamija prepovedana, kar pa ni ustavilo sodobnega Casanove, da se ne bi poročil s 120 ženskami, z njimi ima 28 otrok. Še bolj nenavadno je, da ženske vedo druga za drugo in jim je tovrstna ureditev očitno pogodu.

Tambon Prasert, vodja okrožja Phromnee v provinci Nakorn Nayok, približno 90 kilometrov iz Bangkoka, je bil prisiljen priznati, da ima več kot 100 žena, potem ko so novinarji prejeli anonimno prijavo.

Nedavno jih je 58-letni politik in lastnik uspešnega gradbenega podjetja povabil na svoj dom in v celoti razkril podrobnosti zasebnega življenja. Vse skupaj se je začelo, ko je bil star komaj 17 let. »Moja prva žena je bila leto ali dve mlajša od mene in imava tri otroke. Zatem sem imel verigo drugih žena. Večina so bile mlada dekleta, vse so bile mlajše od 20 let. Starejše mi niso všeč, preveč so prepirljive,« je pojasnil Tambon.

Približno 22 žena ima v bližini svojega doma, preostale živijo po vsej Tajski.

Sčasoma je ustanovil podjetje in razvil nenavadno navado. »Sem gradbeni delavec, kjer koli stoji moja hiša, tam imam tudi ženo. Prav vsako ljubim in one ljubijo mene.«

Pravi, da je kavalir, da vsaki pove, da jih ima že na ducate, pa tudi drugim pove, ko si najde novo. Približno 22 jih ima v bližini svojega doma, preostale pa živijo po vsej Tajski.

»Doslej nobena ni imela težav, ko sem se želel na novo poročiti. Sprejmejo položaj in se nam ni treba prepirati. Vse spoštujem, v vsakem primeru najprej prosim za dovoljenje njihove starše, kot zahtevajo običaji in tradicija. Prav vsaka je dobila pravo poroko.« Skrb za tako veliko družino mu ne povzroča težav, prav vsi imajo, kar potrebujejo. »Prej niso imele svojih hiš, kupim jim zemljo in uredim vse, da so srečne.« Med pogovorom z novinarji je bila prisotna tudi njegova najnovejša, 27-letna žena. Ni še znano, ali bo moral zaradi poligamije odgovarjati pred zakonom.