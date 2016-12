Policist z dekletom prodajal seks v troje

Vodstvo policije v britanskem Sussexu je zgroženo in osramočeno, potem ko se je izkazalo, da se eden izmed njihovih uslužbencev v prostem času prostituira. Še več, 41-letni policist Daniel Moss je na spletni strani za žgečkljiva srečanja prodajal polurna srečanja v paru s svojo 38-letno punco Tracey Perryman. Parček je bil pripravljen z naročnikom skočiti med rjuhe za 145 evrov na srečanje. Doslej naj bi prek oglaševanja na spletni strani Adultwork v žep pospravil na tisoče evrov.



Na svojem profilu, ki sta ga vmes ugasnila, ju je Tracey opisovala kot par, ki je sprva užival v svinganju, nato pa se je odločil razširiti svojo dejavnost. »Poglejte me,« je zapisala. »Na prvi pogled bi pomislili, da sem zgolj običajno dekle iz soseske. Če naju pogledate kot par, naju vidite kot običajen mlad energičen parček, ki bi ga lahko srečali na ulici. Če pa z nama vstopite v spalnico, sva lahko packasta, kot si le želite.«



Novinar pod krinko



Potem ko se je začelo šušljati o njunem početju, so z njima navezali stike novinarji pod krinko. Tracy je enega sprejela v svoje stanovanje v Hastingsu in mu rekla. »Počneš lahko, kar te je volja.« Medtem ko je Daniel dodal: »Počneš lahko prav vse, dokler je v mejah znosnega. Predvsem se zabavaj.« Novinar je nato rekel, da bo o vsem skupaj premislil, in odšel. Sledila je podrobnejša raziskava, ki je razkrila, da se je vse skupaj začelo julija, ko je Daniel odšel na bolniški dopust, v resnici pa se je prodajal za denar. Zadnje tri ali štiri mesece ga sploh ni bilo v službo, ker se je ves čas izgovarjal na stres. S prostitucijo parček ne krši nobenih zakonov. Če se kdo prodaja za zidovi lastnega doma, to ni prekršek. A vendar bo Daniel skoraj zagotovo izgubil službo pri policiji. »Daniel Moss je policist v Hastingsu. Trenutno je suspendiran zaradi obtožb, ki jih še preiskujemo,« se glasi uradna izjava policije. »O primeru ne moremo razkriti podrobnosti.«