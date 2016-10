Policija na lovu za spolnimi igračkami

Maroška policija se je v Casablanci podala na lov za napihljivimi lutkami, potem ko so se po spletu razširile govorice, da je te spolne igračke, ki so kot vse druge v kraljevini prepovedane, mogoče dobiti na eni izmed tamkajšnjih tržnic.

Po poročanju maroških medijev policija za zdaj ni bila uspešna, a ostaja sumničava, predvsem do kitajskih trgovcev. Spolne igračke so v Maroku prepovedane. Zakonodaja predvideva kazen za »kogar koli, ki proizvaja, razpečuje, objavlja, uvaža, izvaža, prodaja ali ima v posesti tovrstne pornografske stvari«, so spomnili lokalni mediji. A Maročani lahko do igračk za odrasle pridejo kljub temu, pod mizo, saj se jih nemalo prinese v državo, predvsem iz španskih enklav Ceuta in Mellila.

Leta 2012 je sodišče moškega, ki je tovrstne predmete prodajal v Casablanci, obsodilo na osem mesecev strogega zapora.