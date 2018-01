Polarni mraz uničuje termometre

Vsem, ki v tem mlačnem in vlažnem vremenu pogrešate pravo zimo, bodo nedvomno dali misliti posnetki iz Rusije, kjer so se nekateri termometri spustili do –62 stopinj Celzija. Zaradi ekstremnih razmer se ljudje zadržujejo v domovanjih, saj jim od mrazu med sprehodi zmrznejo trepalnice. Najbolj mrzlo je v vasici Ojmjakon, kjer so uradne meritve pokazale –59 stopinj Celzija, termometri domačinov pa ponekod celo –67, kar je zgolj eno stopinjo nad rekordom za stalno poseljeno vas, odkar so leta 1993 začeli meritve. To pa ni ustavilo skupine kitajskih turistov: slekli so se in skočili v skrivnostni vaški izvir, ki prav nikoli ne zamrzne. Podvig je spremljala novinarka Elena Potoskaja, ki je zapisala: »Danes, na vrhuncu mraza v Ojmjakonu – pri minus 65 stopinjah –, kitajski turisti plavajo v nepoledenelem izviru Jejemu. Groza. Domačini si ne upamo zapustiti domov, ti turisti pa plavajo.«

Leta 1933 je bilo v vasici Ojmjakon izmerjenih rekordnih –67,7 stopinje Celzija.

Lani so v najbolj mrzli vasici na svetu namestili digitalni termometer z velikim zaslonom, a je pokazal –62 stopinj, nato pa se pokvaril. »Bilo je premrzlo, zato je prenehal delovati.«

Kljub mrazu se življenje nadaljuje, vaška ribja tržnica je odprta. Domačin Vladimir Danilov jo je obiskal in s kamero posnel nakup bele ribe za priljubljeno lokalno jed stroganina, nad katero so prebivalci severne Sibirije navdušeni. Ribo narežejo na tanke rezine in uživajo surovo. »Med snemanjem stojnic so me zaradi mraza strahotno bolele roke. Prodajalci pa tam stojijo ves dan. Le kako jim to uspeva, kako se pogrejejo?« Seveda se temperatura spusti še nižje na Antarktiki, vendar na tistih območjih ni stalnih naselbin.