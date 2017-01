Pokvarjenec Tim (28) v nakupovalnem središču brizgal semena po ženskah

Splet je poln pametnih, uporabnih in tudi precej neumnih idej. Eno, ki jo lahko umestimo med skrajno neumne, je pobral 28-letnik Timothy Blake. V svojem avtu se je najprej zadovoljil, semena pospravil v brizgo, nato pa z njo v nakupovalnih središčih v ameriškem Ohiu pobrizgal ženske od zadaj. Po dveh mesecih iskanja so ga končno uspeli dobiti. Zahvala gre eni od žrtev, ki je na svojo obleko dobila njegovo semensko tekočino. Odšla je na stranišče, da bi madež odstranila, ko pa je prišla od tam, je videla, da jo opazuje prej omenjeni 28-letnik. Zasledovala ga je do vozila in tako videla, kaj vozi.

Kar 12-krat naj bi sicer poročeni Tim udaril na različnih delih države.

Policija prosi žrtve, da se javijo.