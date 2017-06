Pojejte, kolikor (ne) zmorete

Če imate prazno denarnico in že teden dni niste jedli, zavijte v restavracijo Gold Curry v japonski Išikavi. Tam lahko zaslužite 800 evrov, če lahko v določenem času pospravite enega njihovih gigantskih obrokov. Tovrstni izzivi niso redkost, številne restavracije jih postavijo, da bi pritegnile pozornost medijev in predvsem stranke, seveda. Izzivi so na meji mogočega, v restavraciji Gold Curry pa bi morali pojesti devet kilogramov riža in karija v eni uri. To je za človeka povsem nemogoče.



Lastniki restavracije priporočajo, da stranke začnejo z manjšimi izzivi, najprej z dvokilogramsko različico, ki jo je treba pojesti v manj kot 15 minutah. Če nam to uspe, je 16 evrov vreden obrok brezplačen. Nato se lahko poskusimo še v štirikilogramski različici, to moramo pogoltniti v pol ure. Za tiste, ki zmorejo pojesti šestkilogramsko v manj kot pol ure, so pripravili denarno nagrado 240 evrov, vendar morajo sami plačati 51 evrov vredno jed. Podobno lahko kaj zaslužimo, če pogoltnemo osemkilogramsko ploščo. Devetkilogramske jedi doslej še nihče ni uspešno pospravil. Niti šampionski jedec Joey Chestnut.