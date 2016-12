Pojasnjeno, zakaj imajo kipi vedno majhne lulčke

Če ste kdaj obiskali muzej ali kakšno galerijo, ste gotovo videli kipe z izklesanimi mišicami, a po vsej verjetnosti z nekoliko manjšim premoženjem med nogami. Ste se kdaj spraševali, zakaj?

Razlog za »majhne priveske« zgodovinskih osebnosti je naravnost fascinanten, so ugotovili pri spletnem portalu How to talk about art history. Po njihovih besedah se je za iskanje vzrokov treba vrniti v čase, ko večje ni nujno bilo tudi boljše. Zgodovinarka Ellen Oredsson je razkrila, da je bilo včasih »večje« vredno le zgražanja, saj so večji penis povezovali z neumnimi, grdimi in hotnimi moškimi. Manjši je bil penis v antičnih časih, inteligentnejši je bil njegov lastnik. Očitno. Te navedbe so zapisali celo v nekaterih antičnih spisih, prav tako pa so verjeli, da manjši ko je lulček, bolj bo ta moški uporabljal možgane in ne spodnjega premoženja.

Našli pa so še en razlog, in sicer naj bi kiparji in drugi umetniki veliko več svojega časa posvečali oblikovanju celotnega telesa, mišic in obraznih potez kot pa mednožju. In menda so veliko raje oblikovali druge dele telesa kot spolne organe.