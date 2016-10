Pohotni merjasec je napadel njegovo svinjo, lastnik na sodišču

TRST – Neverjetna zgodba 75-letnega živinorejca Carla Grgiča iz Padrič pri Trstu se je začela že leta 2013, zaključila pa šele pred kratkim, ko je sodnik odločil, da moški ni kriv za nenavadne spolne nagibe divjega merjasca, poroča Il Piccolo.

Merjasec je namreč pogumno vstopil v zagrajeno območje, kjer so živele svinje, in eno naskočil. Kot sad njunega odnosa se je po nekaj mesecih skotil mladič, mešanica merjasca in divje svinje. Samička je živela med ostalimi svinjami in v nekem trenutku celo skotila štiri mladiče, ki so se gospodarju zdeli sumljivi. Carlo Grgič je zato nenavadne živali prijavil in končal na sodišču: v hlevu, kjer so živele svinje, je namreč imel tudi merjasca, ki je ogrožal javno zdravje.

Oktobra 2013 so v hlevu, v katerem je bivala nenavadna žival, opravili obsežno akcijo, v kateri je sodelovalo kar 16 članov različnih organov, žival in njene štiri mladiče pa so prijeli in pokončali. Carlo Grgič se je ob tem ves čas branil, saj sam nikakor ni bil kriv za to, da je merjasec napadel eno izmed njegovih svinj, pa tudi opazil ni, da je bila žival drugačna od ostalih.

Sodnik se je z njim strinjal in mu ni prisodil predlaganih 8000 evrov kazni, vseeno pa je imel Grgič kar veliko težav s prepovedano ljubezensko zgodbo, ki se je zgodila v njegovem hlevu.