Podivjana čivava oklala poštarico

LONDON – Začelo se je sojenje lastnikoma domnevno podivjanega in neobvladljivega psa, ki je ugriznil poštno uslužbenko Amy Ash v gleženj, tako da je nesrečnica potrebovala zdravniško pomoč. Zgodilo se je 3. marca lani, krivec pa naj bi bil lastnik krvoločnega psa John Anslow, ki je žival pustil teči brez povodca v bližini doma v Wimbledonu na jugu Londona. Zgodba je toliko bolj bizarna, ker je podivjani pes drobna čivava po imenu Louie.



Pred sodiščem je 63-letni Anslow odločno zanikal, da bi bil lastnik podivjanega in nevarnega psa. Pred kraljevim sodiščem v Kingstonu je povedal, da je sedemletni Louie zelo miren in sproščen kuža, ki se ni niti približal poštarici. »Ni se ji niti približal, to se preprosto ni zgodilo. Rad ima otroke, to je družinski pes.« Povedal je, da je Amy odšla in ni bilo videti, da je ranjena. A ona pravi, da ima dve vbodni rani od zob, ki dokazujeta, da ni bilo tako. Potem ko so jo oskrbeli v bolnišnici, je o dogodku poročala šefom na pošti in policiji. Izkazalo se je, da je Anslow pred časom že dobil opozorilo redarjev, ker je sprehajal psa brez povodca. Z ženo Lindo sicer dvigujeta pošto na pošti, ne marata je imeti dostavljene na dom. Sojenje se bo nadaljevalo.