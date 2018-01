Pobegnile opice, evakuirali obiskovalce

V živalskem vrtu na jugovzhodu Pariza je danes okoli 50 pavijanov zbežalo iz svojih ograd, zaradi česar so čuvaji evakuirali obiskovalce. Poskus pobega iz ujetništva so pomagali zatreti tudi policisti, večina pavijanov pa je medtem že nazaj v svojih ogradah.

Opice so zbežale iz svojih ograd in se zbrale okoli velike skale v središču živalskega vrta. Zaradi varnosti so nato evakuirali obiskovalce, saj so pavijani zelo nepredvidljive živali, poroča britanski dnevnik The Telegraph.

Čuvajem je ob pomoči pripadnikov varnostnih sil opice, z izjemo štirih, uspelo vrniti v ograde. Živali v času prostosti sicer niso prišle v stik z obiskovalci. Kako jim je uspelo zbežati, za zdaj ni znano.