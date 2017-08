Po seksu skoraj umrla

Kitajka je skoraj umrla, potem ko ji je med seksom z možem počila cista na jajčniku.

Šiao Čing (26) je po šestih mesecih končno spet videla svojega moža. Sledila je burna noč, po seksu pa sta stiskanje morala zamenjati za obisk bolnišnice. Začelo jo je namreč boleti v trebuhu.

Independent poroča, da ji je počila cista, zaradi katere se je 40 odstotkov njene krvi razlilo v telesu. To naj bi pokazal CT, ko so ji pregledali trebuh in območje medenice. Zdravnica je razkrila, da bi se primer lahko slabo končal, če bi zdravnika obiskala kasneje. Nesrečnici so preverili še drugi jajčnik, kjer so našli še eno tri centimetre veliko cisto. To so ji odstranili.

Ciste na jajčnih so sicer dokaj pogost pojav, največkrat brez simptomov. Enostavno se pojavijo in izginejo, brez potrebe po zdravljenju.

In kako to, da je njena cista počila? Zdravnica je pojasnila, tako Independent, da zaradi visokega pritiska med menstrualnim ciklom, krivec pa bi lahko bil tudi strasten seks.

Šiao Čing naj bi zdaj okrevala po operaciji.