Po sedmih letih zakona še vedno ne živita skupaj

Vsakemu svoje. Claire in David Burke iz Bradforda v Veliki Britaniji sta skupaj že 16 let, od tega sta sedem let srečno poročena in imata sina. Kljub temu še vedno ne živita pod isto streho. Svoj prosti čas preživita kot družina, ponoči pa se poslovita in greta vsak v svoj ločeni dom. To ni najbolj konvencionalna ureditev, a deluje.

Claire je bila pred Davidom že dvakrat poročena, zato se je zaobljubila, da bo ostala neodvisna.

Nedavno je 49-letna Claire priznala, da nista nikoli resno razmišljala, da bi skupaj živela. Poročno noč sta preživela v isti postelji, nato sta bila oba neprespana in nesrečna. Tudi 43-letni David se je strinjal, da je veliko bolje, če kljub poroki ostaneta lepo vsak na svojem domu. Srečna sta bila, dokler je vse ostalo tako kot prej. Pa kaj, če sta njuna domova oddaljena približno šest kilometrov. »Nikakor nama ne ustreza, da bi živela skupaj. Najina poročna noč je bila grozna,« se spominja Claire. »Bil je eden najbolj vročih dni leta, bila sva izčrpana in sva zaspala z vklopljenimi ventilatorji. Oba sva navajena, da imava vso posteljo zase.«

Claire je bila pred Davidom že dvakrat poročena, zato se je zaobljubila, da bo ostala neodvisna. Po drugi strani je bil David pred tem z istim dekletom od svojega 17. leta in ni imel priložnosti izkusiti samskega življenja. »Oba sva neodvisna, zato je najin odnos trdnejši. Moža pogosto pogrešam in se veselim, ko ga vidim.«

David je dodal, da se ne prepirata tako kot drugi pari, ki živijo skupaj. »Nikoli ne grem v službo in se pritožujem nad ženo tako kot moji sodelavci.« To pa ni vse, zakonca imata tudi ločene finance, nikoli nista imela skupnega bančnega računa. Njun sin Jay je popolnoma navajen na nenavadni režim svojih staršev.