Po petih letih truda peterčki

Pa naj še kdo reče, da se čakanje ne splača! Zakonca Jamie in Skyler Scott sta si pet let prizadevala za tretjega otroka, brata ali sestro dvema sinovoma, Shayden ima 12 let, Landon sedem. Pred petimi meseci sta zakonca iz St. Georgea v ameriški zvezni državi Utah izvedela, da se jima bo želja vendarle uresničila, in to petkratno!



Jamie, stara je 33 let, je po terapiji z zdravili za zdravljenje neplodnosti le zanosila. Preiskave so pokazale, da ima visoko raven hormona za plodnost, kar je nakazovalo na možnost večplodne nosečnosti. Z možem Skylerjem, po poklicu je cenilec, sta stiskala pesti, da bosta dvojčka, novica, ki jima jo je povedal ginekolog, pa ju je presenetila: ultrazvok je namreč pokazal pet srčec. Možnosti za to so 1:55,000.000. »Pričakovala sva, da bova videla enega ali dva, a so bili štirje. Po dvajsetih minutah pa se je pokazal še eden. Zajokala sem, bila sem presrečna, tako dolgo sva se trudila za otroka. Zdravnika sem vprašala, ali so vsi živi. Šli smo od enega do drugega, poslušali bitje srca, zdravnik jih je izmeril, meni pa je odleglo.«

Ko se premakne eden, se začnejo premikati vsi: kot bi imeli zabavo v trebuhu

Štiričlanska družina Scott bo tako letos spomladi postala devetčlanska. »Ko sva sinovoma povedala, da sem noseča in da bo kar pet dojenčkov, sta bila navdušena,« je povedala. V prvih dveh nosečnostih je Jamie trpela za hudo obliko jutranje slabosti, tokrat ji ni bilo slabo. »Zdravnik je rekel, da moram veliko jesti, da bom nahranila pet otrok, doslej sem se zredila za devet kilogramov, a to ni dovolj, zato moram še več jesti.« Jamie je v petem mesecu nosečnosti, čeprav je videti, kot bi bila tik pred porodom. »Že zdaj težko hodim, vseskozi sem lačna. Strašno si želim zdrave hrane, kislih kumaric, toda te imajo le malo kalorij, zato jem tudi hitro pripravljeno hrano in veliko sladoleda,« pravi navdušena mati, ki je delala kot varuška. »Zaradi velikega trebuha težko spim. Ko se premakne en otrok, se začnejo premikati vsi. Kot bi imeli zabavo v trebuhu.« Otroci se ne bodo rodili po naravni poti, temveč s carskim rezom, in sicer konec aprila. Do takrat morata s Skylerjem izbrati pet imen za novorojenčke, kljub izzivu, ki je pred njima, pa pravita, da sta vesela in blagoslovljena.