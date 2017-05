Po mestu so lovili nagca

V nemškem mestu Aachen je gol moški v soboto povzročil veliko dela policiji, ki je za njim uprizorila pravi lov. Zaskrbljeni meščani so namreč okoli devetih zvečer obvestili policijo, da se po cesti sprehaja moški v adamovem kostimu.

Policist ga je naskočil s kolesa

Moški se je ob prihodu policije pognal v beg, policisti pa so mu sledili čez vrtove in po ulicah. A ga kar niso mogli dohajati, so si od mimoidočih celo izposodili kolesa. Na koncu jim ga je vendarle uspelo uloviti. Eden od njih je namreč nagca, starega 25 let, zgrabil s skokom s kolesa.