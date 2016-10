Po fantovščini niso imeli mačka, temveč 8 psičkov

Skupina moških iz ameriške zvezne države Michigan je odpotovala na fantovščino, vrnili pa se niso z mačkom, če ste morda tako pomislili, temveč psom. Pravzaprav več psi. Pa pojdimo lepo po vrsti.



Bodoči ženin Mitchel Craddock iz Vicksburga v Michiganu je osem prijateljev povabil na petdnevni izlet v kočo v gozdu. Že prvega dne so opazili psa pred vhodnimi vrati. »Odprta so bila. Pekli smo slanino in kmalu opazili psičko, ki je sedela pred vrati. Noter ni prišla, samo sedela je,« pravi Craddock. Osmerica se je hitro spoprijateljila z njo. »Čudovit kužek je. Ko smo si pridobili njeno zaupanje, je postala vesela, mahala je z repom.« Videli so, da je nedavno kotila: »Ko smo ji dali vodo in hrano, ji je začelo teči mleko. Prej je bila preveč lačna in dehidrirana, zato mleka ni imela. Takrat smo ugotovili, da morajo biti mladički še zelo majhni, če ima mleko.«



Potem so moški ugotovili, da se psička, Annie so ji dali ime, na enem kraju v gozdu vede zaščitniško; tam so našli veliko luknjo, v njej pa mladičke, sedem jih je bilo. »Vsakega smo postavili pred njo, polizala jih je in preverila, ali so v redu, potem je vsakega od nas, ki je držal po enega mladička pogledala, češ v redu je, zaupam vam,« je dejal Craddock in še, da so bili kužki, stari kakih pet tednov, umazani in so imeli bolhe, drugače so bili zdravi. »Imeli so okrogle trebuščke, mati jim je dala dobesedno vse, kar je imela.«



Da bo fantovščina postala reševalna akcija, si seveda niso mislili. »Kar nekaj denarja smo imeli, da si bomo kupili hrano in pivo. Po tretjem dnevu smo z denarjem za pivo kupili pasjo hrano,« pravi ženin, ki tega seveda ne obžaluje. Vedeli smo, pravi Craddock, da jih tam ne bomo pustili: »Spraševali smo se, kaj bomo z njimi.« Vseh sedem mladičkov in njihovo mamo so posvojili ženin in njegovi prijatelji oziroma njihove družine. Živijo blizu, v premeru osmih kilometrov. Poimenovali so jih Brimmie, Rosie, Daisy, Knox, Gunner, Bear in Finn.



Craddock, ki je doma že imel psa, ni nameraval obdržati mladička, a je zdaj že njegova žena Kristen (poročila sta se na začetku oktobra) vztrajala, da enega obdržita. »Zaprosil sem jo s čokoladnim labradorcem, zdaj pa se šaliva, da bova ob vsakem velikem dogodku v življenju dobila psa.« Annie je šla k njegovim staršem, ki so vzeli tudi enega mladička.