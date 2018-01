Po drevesu iz lego kock lahko celo plezamo

V nedeljo, 28. januarja, je minilo natanko 60 let, odkar je Lego vložil patent za svoje moderne kocke. Vendar je njihova zgodba še starejša in sega v leto 1932, ko je danski tesar Ole Kirk Christiansen začel izdelovati lesene igrače, čez dve leti pa je ustanovil podjetje. Najbrž si ni predstavljal, da bo podjetje, ki ga je pozneje prevzel njegov sin Godtfred, postalo eden najbolj znanih izdelovalcev igrač na svetu. Prav sinu gre zasluga, da je z uporabo plastike ABS (akrilonitril butadien stiren) izboljšal kakovost kock in njihovo sestavljivost.



Po desetletjih spodbujanja otroške ustvarjalnosti ostajajo lego kocke ena najbolj priljubljenih in kakovostnih igrač. Iz njih lahko sestavimo vse, od veličastnega drevesa do avtobusne postaje. Ime Lego je sestavljeno iz dveh besed – leg, kar pomeni igro, in godt, kar pomeni dobro. Dobra igra, torej.

15,5 metra visoko lego drevo stoji na Danskem

Največja lego skulptura vseh časov je 15,5 metra visoko drevo, stoji v sloviti Legohiši v Billundu na Danskem. Sestavljeno je tako močno, da lahko po njem celo plezamo. Najvišji lego stolp so pred mesecem dni so postavili v Tel Avivu v Izraelu, dvigoval se je kar 36 metrov visoko. Lani so izdelali celo stanovanje iz lego kock. Najdražji komplet kock je vesoljska ladja Millennium falcon iz Vojne zvezd; ko je prišla v trgovine, je stala 740 evrov, zdaj pa jo prodajajo za več tisoč evrov.



Doslej so izdelali več kot 480 milijard kock, kar pomeni, da bi vsak človek na planetu lahko imel več kot 80 kock. Uspeh podjetja pa ni samoumeven: leta 2004 so se znašli v strašanski krizi, rešila jih je povezava s franšizama Vojna zvezd in Harry Potter. Leta 2017 je blagovna znamka Lego postala najprepoznavnejša na svetu.