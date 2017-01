Uporaba pasje dlake za pletenje oblačil je že tisočletja stara praksa, vendar je v sodobnem času omejena na prebivalce arktičnega območja. No, nedavno je to prakso obudila Jeannie Sanke iz Illinoisa, ki je pred dvema letoma ustanovila podjetje Chiengora in od takrat uspešno prodaja puloverje, kape, rokavice in druge pletenine iz pasje dlake. Večino svojih izdelkov proda na spletu, njene stranke pa so ljubitelji psov, ki bi radi njihovo krzno ves čas čutili na svoji koži. Neredko z njo navežejo stik žalujoči lastniki, ki bi radi trajni spomin na poginule ljubljenčke.



Jeannie je pojasnila, da pasje dlake v nasprotju z ovčjo, kozjo ali alpakino nikoli ne smemo striči, vedno jo je treba izčesavati. Ostrižene pasje dlake ne more stkati v nit. Prav tako ne more uporabljati podlančnice, kratke dlake, ki daje psom vodotesnost, zato so nastali puloverji pogosto drugačne barve kot psi. Najbolj primerne so seveda dolgodlake pasme, pri kratkodlakih navadno dodaja ovčjo volno. Potem ko ji stranke pošljejo dlako psov, jo ustrezno obdela, predvsem odstrani smrad. »Ljudje se bojijo, da bodo imeli moji izdelki vonj po psu, to se seveda ne zgodi. Merino puloverji tudi nimajo vonja po ovcah, kašmir pa ne po kozah.« Oblačila iz pasje dlake so zelo udobna in 50 odstotkov toplejša od ovčje dlake.