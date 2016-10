Pivnica za tri goste

Ta teden je svoja vrata odprl najmanjši pub v Veliki Britaniji in verjetno tudi na svetu. Gre za prostor, ki je manjši od poštene mize za snooker, saj je dolg 180 centimetrov in širok 240 centimetrov. Njegov lastnik je londonska mikropivovarna Meantime, ki je miniaturno pivnico postavila kar v vrtno lopo na jugovzhodu prestolnice v bližini vsem znane Arene O2. V pubu z imenom Vzemite si čas je prostora le za dva gosta, mogoče bi se lahko vanj stlačili trije odrasli, več pa ne. Majhnosti navkljub pa ima prav vse, kar pubom pritiče, od pikada do točilnega pulta. A obstajajo omejitve, pred prihodom se je treba prijaviti in prostor rezervirati. Prav tako gostje ne smejo v pivnico z mobilnim telefonom, povrh pa bo ta miniaturna pivnica odprta le do konca meseca.



Trenutno drži rekord najmanjše pivnice pub The Nutshell v Suffolku, ki meri dobra dva metra v širino in 4,6 metra v dolžino. Seveda obstaja tudi vrsta drugih podobno velikih pivnic, vendar je velika večina odprtih le sezonsko, zato ostaja Nutshell rekorder. V pubu Vzemite si čas strežejo šest vrst domačih piv, vsak gost pa bo domov odnesel svojo steklenico piva. »Namen odprtja puba je bil, da bi poudarili pomen časa,« je pojasnil predstavnik pivovarne Rich b. »Čas je peta sestavina naših piv. Trenutno se poigravamo z zamislijo, da bi poslali pub na turnejo po državi, saj ga lahko brez težav prestavimo v kombi.«