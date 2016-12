Petrovega sina živega zaprli v mrtvaški hladilnik

Po dveh dneh v mrtvašnici je osebje ugotovilo, da je 28-letni Msizi Mkhize, za katerega so mislili, da je mrtev, še vedno živ, poroča The Sun. Nesrečniku so po hudi napaki hoteli pomagati, a je bila pomoč žal prepozna.

Prejšnji teden je bil Msizi v južnoafriškem kraju Kwa-Mashu, severno od obalnega mesta Durban, udeležen v nesreči. Razglasili so ga za mrtvega in ga odpeljali v mrtvašnico. Ko so tja prišli sorodniki na prepoznavo, pa so jim povedali, da je pravzaprav živ. Nemudoma so ga premestili v bolnišnico, kjer pa je le pet ur kasneje umrl.

Družina je ogorčena in zahteva odgovore. Oče Peter Mkhize je dejal, da ni besed, ki bi lahko opisale, kar se je zgodilo njegovemu otroku: »Zelo narobe je, da je moral moj otrok noč in jutro preživeti v hladilniku mrtvašnice.«

Preiskava je v teku.