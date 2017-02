Petnajst let na verigi, zdaj uživa ob kaminu

Kuža po imenu Bear je zadnjih 15 let preživel priklenjen na dvorišču. Nesrečna žival iz Suffolka v ameriški zvezni državi New York je morala za seboj vleči težko verigo in preživljati mrzle zime na prostem. Gospodar je Beara, Meda po naše, strahotno zanemarjal, dokler niso za trpinčenje izvedeli predstavniki lokalnega društva za zaščito živali in posredovali. Z lastnikom so se dogovorili, da ga osvobodijo, v zameno pa ga ne bodo tožili zaradi zlorabe živali. »Vedeli smo, da moramo nekaj narediti za nesrečnega psa,« je povedal predsednik organizacije Guardians of Rescue Robert Misseri.



Kužka so po osvoboditvi odpeljali naravnost v pasji salon, kjer so ga očistili in postrigli, nato pa je prvič v življenju odšel na sprehod. Čeprav je vse življenje preživel na Long Islandu, še nikoli ni bil na plaži. Kmalu se je izkazalo, da Bear neskončno uživa v posedanju pred kaminom, kjer se dolge ure prepušča toploti plamena. Robert je razkril, da mu že iščejo stalni dom. »Naše poslanstvo je, da rešimo čim več živali, vendar tega ne moremo narediti brez pomoči celotne skupnosti. Zadostoval je le en klic nekoga iz skupnosti in Bear je bil rešen. To je prava zgodba o uspehu, za to obstajamo.«



Robert in njegovi prijatelji se še kako zavedajo, da jih čaka še veliko dela. Ljudje vse prepogosto v svoje domove prinesejo živali, nato pa se jih naveličajo in jih začnejo zanemarjati. To pa se lahko prepreči le z ustrezno izobrazbo in kolektivno odgovornostjo celotne skupnosti, ki mora zlorabe prijaviti.