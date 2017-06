Pasje hiške tudi po 180.000 evrov

V svetu debelih denarnic velja pravilo, da je najboljše le tisto, kar je najdražje. Včasih imajo bogatuni velike težave, ko vzajemno tekmujejo in se šopirijo, ker preprosto ne vedo več, za kaj bi lahko zapravili denar. Kupili so najdražje avtomobile, redke umetnine, strašansko modna oblačila, pregrešno drago hišo z največjim bazenom, okoli vratu imajo toliko nakita, da komaj hodijo pokonci, a še kar ni dovolj. Na njihovo srečo obstajajo posamezniki in podjetja, ki jim pomagajo najti vedno nove načine, kako za prazen nič pognati denar. Med tovrstnimi dobrodelnimi ustanovami je podjetje Hecate Verona iz Velike Britanije. Njihov izdelek je namenjen človekovemu najboljšemu prijatelju, ki se bo v kratkem lahko udobno namestil v luksuzni pasji hišici.



Tudi televizija



Psi bodo tako lahko izbirali med vrsto pasjih hiš v slogih iz različnih obdobij, najdražji modeli naj bi dosegali vrednost 180.000 evrov. Prav ste prebrali, to so pasje utice, ki so vredne več od povprečnega slovenskega stanovanja. Tla teh imenitnih stavbic so iz najdražjih in najbolj odpornih vrst lesa, kot so hrast, bukev ali macesen. Zidovi, stebri in balkoni so prekriti z marmorjem in apnencem. Zunaj in znotraj so ustrezno osvetljene, opremljene pa so tudi z avtomatskim sistemom hranjenja in dolivanja vode. Imajo tudi poseben aparat za priboljške ter seveda televizijski sprejemnik z vrhunskim ozvočenjem. Vse našteto spada v osnovni paket, nato pa obstajajo pregrešno drage dopolnitve, za katere bodo lahko bogataši pognali na tisoče dodatnih evrov. Za njih bo to skrajno nesebično, celo dobrodelno dejanje, saj bodo lahko kužki končno normalno zaživeli v udobju, ki pritiče njihovemu izbranemu statusu. Na svoj račun bodo lahko prišli tudi tisti, ki bi radi dajali vtis, da so bogati, saj lahko vstopni model hišice kupijo že za skromnih 36.000 evrov.



Posvetujejo se z veterinarji



Kreativna direktorica podjetja Alice Willimas je povedala, da zamisel o gradnji tovrstnih luksuznih hišk sega v leto 2014. »Vprašala sem se, zakaj ne bi bila pasja uta tako elegantna in lepa kot lastnikova hiša. Zakaj ne bi arhitekti oblikovali hiš za pse? Kaj če bi izdelovali pasje hišice, ki bi bile lepe, stilne in tudi praktične? Želela sem, da bi imele gravure, okna, vrata, vse v velikosti, ki bi ustrezala psu. Če že pravimo, da so kot družinski člani, jim privoščimo ustrezno domovanje, v katerem jim bo enako udobno kot na prostosti,« pojasnjuje Alice. »Naš cilj je bil izdelati veličastno pasjo rezidenco kraljevskega videza, ki dopolnjuje videz vrta in svojega okolja.«



V fazi razvoja so naredili serijo testiranj na različnih pasmah in se izdatno posvetovali z izkušenimi veterinarji, da bi bile njihove hišice kar se da udobne za pse. »Rezultat raziskav je, da je najbolje, da imajo dva prostora, spalnico in dnevni prostor. V tem naj bo lep panoramski razgled na okolico. Okna so bila spuščena na višino psa, tako da lahko nemoteno nadzoruje svoj teritorij. Naše stranke in njihovi psi so večino časa v zaprtih prostorih, zato razumejo pasjo utico kot neki dodatek, ki živali zagotavlja več udobja.« Psi naj bi zaradi svojih imenitnih utic raje zahajali na prosto. Tako bodo bolj aktivni in zdravi.



Hiše oblikuje in izdeluje ekipa vrhunskih obrtnikov, ki so nabirali izkušnje z izdelavo luksuznih plovil in namenjajo veliko pozornosti detajlom. Pri oblikovanju sodeluje stranka oziroma naročnik. Šele ko je kupec zadovoljen, gre hišica v izdelavo. »Hišice imajo avtomatski sistem, ki nadzoruje osvetlitev, ogrevanje, zračenje. Opremljene so s kamerami in zaslonom, s katerega lahko s psom komuniciram, tudi če nas ni doma.« Prve hišice naj bi tovarno zapustile že ta mesec. V povprečju za vsako porabijo od dva do štiri mesece, nato pa jo odpeljejo naravnost na strankin dom.