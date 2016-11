Paranormalni Dunaj

Dunajčan Dominik Creazzi, čigar jakno krasi napis paranormalni preiskovalec, napenja ušesa, medtem ko se sprehaja med propadajočimi nagrobniki osrednjega dunajskega pokopališča, zadnjega počivališča več kot treh milijonov duš, od skladatelja Ludwiga van Beethovna do pop zvezdnika Falca. Opremljen z različnimi napravicami, ki mu pomagajo iskati tavajoče duše, v meglico zavpije: »Je kdo tam zunaj? Nam želite kaj povedati?« Odgovora ni, a pozneje bo pogledal, kaj so zaznale njegove naprave.



»V zadnjih petnajstih letih smo zbrali ogromno materialnih dokazov,« pravi 36-letni Willi Gabalier, ustanovitelj in šef dunajskih lovcev na duhove, združenih pod imenom Vienna Ghost Hunters. »Med našimi strankami so tako osamljeni ljudje, ki si le želijo pogovora, kakor tudi resnično prestrašeni posamezniki, ki slišijo čudne zvoke, korake in vidijo nenavadne sence. Ko nas pokličejo, gremo preiskovat.«



Morbidni običaji



Mesto cesarice Sisi, mojstra valčka Johanna Straussa in dunajskega zrezka ima svoje duhove; tako je prepričanih čedalje več privržencev tako imenovanega temačnega turizma, ki ni omejen le na noč čarovnic. Kakor pravi Peter Hohenhaus, avtor spletne strani dark-tourism.com, ni čudno, da poznamo rek Smrt mora biti Dunajčanka. »Prepričan sem, da se Dunajčani bojijo smrti tako kot vsi preostali. In da bi se spoprijeli z njo, so si izmislili vrsto obredov.«



Dunajčani slovijo po tem, da želijo biti schöne Leich (lepo truplo) oziroma imeti veličasten pogreb, pri čemer so prednjačili kdo drug kot Habsburžani. Kar 149 pripadnikov slovite vladarske dinastije, med njimi 12 cesarjev ter 19 cesaric in kraljic, je pokopanih v cesarski grobnici v središču Dunaja, ki jo vsako leto obišče okoli 200.000 ljudi. Nekateri sarkofagi so naravnost neverjetni in okrašeni z rubini, od leta 1648 do 1878 pa je bila tradicija, da se članom vladarske družine po smrti izreže srce. V srebrnih žarah pod Avguštinsko cerkvijo tako hranijo srca 54 Habsburžanov, njihovo drobovje pa počiva pod katedralo sv. Štefana.



V dunajskem muzeju zločina imajo razstavljeno mumificirano glavo usmrčenega zločinca in druge morbidne predmete, v pogrebnem muzeju pa so razstavljene posmrtne maske in krsta, v katero lahko ležejo tudi obiskovalci. V katakombah cerkve sv. Mihaela počivajo mumificirana trupla, v nekdanji norišnici Narrenturm (stolp norcev) pa je zdaj patološki muzej z bizarnimi človeškimi ostanki.



Temačni turizem



V dunajski turistični zbornici se dobro zavedajo morbidnih mestnih atrakcij in turiste usmerjajo do najbolj znanih točk, med drugim tudi s pomočjo novega videa na youtubu. Priznavajo pa, da ne vedo, koliko ljudi obišče Dunaj samo zaradi tega. In niti sami Dunajčani ne vedo, kaj vse se skriva v njihovem mestu. Pod četrtim okrožjem je sistem med seboj povezanih kleti; nekatere so kar pet nadstropij pod zemljo.



Vodnica Gabriele Lukacs turistom rada pokaže klet iz 13. stoletja, kamor so v srednjem veku zapirali noseče nune. »Kosti dojenčkov niso nikoli našli,« doda. Gabriele in njeni kolegi se pogosto odpravijo raziskovat dunajsko podzemlje, kamor so ljudje včasih spravljali hrano, uporabljali pa so ga tudi kot zaklonišče, denimo med turškim obleganjem Dunaja v letih 1529 in 1683 ter med zavezniškim bombardiranjem med drugo svetovno vojno. Do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila večina kleti povezana. Večina Dunajčanov sicer zatrjuje, da ne verjamejo v paranormalno, a precej se jih kljub temu ne upa v podzemlje. »Poznam kleti, kamor si nihče ne upa. Pravijo, da so 'stopnice prestrme',« pove Gabriele.