Pajek ga je ugriznil v penis

SYDNEY – Avstralija je med drugim znana kot dežela, v kateri živi precej strupenih bitij. Na srečo se večina z njimi ne sreča, popolnoma drugače pa je z 21-letnim gradbincem. Že drugič v kratkem času ga je namreč ugriznil strupeni pajek. In to ne kamor koli, temveč v – penis!



Jordan, ki ni hotel izdati svojega priimka, je šel na stranišče v prenosno WC-kabino na gradbišču v Sydneyju, bilo je, kot bi se ponovil dan pred petimi meseci. Ugriznil ga je pajek, skorajda na isto mesto kot pred meseci. »Ta trenutek sem verjetno človek z največ smole v državi. Sedel sem na školjki in opravljal, kar sem opravljal, ko sem začutil zbodljaj, pekočo bolečino kot prvikrat. Pomislil sem: pa ne že spet! Pogledal sem dol in videl nožice, ki so kukale izpod pokrova školjke,« je povedal Jordan in dodal, da je, odkar ga je prvič ugriznil pajek, precej previden pri uporabi prenosnih WC-kabin. »Po tistem nisem več hotel na tako stranišče. Tistega dne pa so kabine očistili in pomislil sem, da grem zdaj pa res lahko brez strahu. Pogledal sem pod školjko in za njo in potem sedel. In že naslednji trenutek sem se zvijal od bolečin.«



Eden od njegovih kolegov ga je z gradbišča na severozahodu Sydneyja odpeljal v bolnišnico, drugi pa so na dogodek gledali z drugačnimi očmi. »Ko se mi je zgodilo prvič, so bili zaskrbljeni. Tokrat pa so se šalili, še preden sem sedel v avto.«



Predstavnik bolnišnice, v kateri so poskrbeli za Jordana, o zdravljenju ni hotel govoriti, češ da gre za osebno zadevo pacienta in da varujejo njegovo zasebnost. Jordan ni več v bolnišnici in tudi v službo se bo lahko kmalu vrnil, toda v prenosno WC-kabino najverjetneje ne bo stopil nikoli več. »Zadrževal bom, če sem pošten, raje živim,« pravi.



Tudi tokrat ga je menda ugriznil rdečehrbti pajek, ki je v sorodu z zloglasno črno vdovo. V Avstraliji je pogost, človeku je lahko zelo nevaren, na srečo pa je od leta 1956 na voljo protistrup in odtlej o smrtih zaradi ugriza tega pajka še niso poročali.