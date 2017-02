To pa je pomota: policija civilistu razstrelila avto

Na severozahodu Anglije so policisti prejšnji teden razstrelili civilni avtomobil, parkiran pred policijsko postajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tja so ga noč pred tem parkirali njihovi kolegi in o tem očitno pozabili obvestiti ostale. Avtomobil so zato obravnavali kot potencialno varnostno grožnjo.

Lastnik avtomobila je v sredo prejšnji teden zbolel, tamkajšnji policisti pa so mu želeli pomagati tako, da so mu avtomobil prestavili na varno mesto – pred policijsko postajo v Workingtonu.

Tam očitno niso vsi prejeli sporočila o dogodku, saj je policist na dolžnosti tisti večer avtomobil znamke vauxhall corsa označil za sumljivega.

Iz strahu pred varnostno grožnjo so evakuirali policijsko postajo, okoli avtomobila pa so namestili sto metrov opozorilnega traku. Nadzorovano eksplozijo so policisti izvedli naslednje jutro. Po razstrelitvi so policisti avtomobil preiskali, vendar niso našli sumljivih predmetov.

Tamkajšnji policijski inšpektor Ashley Bennett je pojasnil, da potencialne grožnje javnosti jemljejo zelo resno. »Lastnika avtomobila smo že poklicali, mu obrazložili dogodek in se opravičili,« je še povedal in dodal, da so policisti razmišljali zgolj o varnosti ter so le sledili predpisanim postopkom v primeru sumljivih vozil.