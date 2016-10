Otroška postelja kot raketno izstrelišče

Ruska pohištvena firma je poskrbela za plaz ogorčenja, ko je začela prodajati otroško posteljo v obliki raketnega sistema buk, ki je leta 2014 nad vzhodnim delom Ukrajine sestrelil malezijsko potniško letalo z 298 ljudmi na krovu, večinoma danskih državljanov. Mednarodna preiskovalna komisija je prejšnji mesec potrdila, da je bila raketa izstreljena s pomočjo omenjenega sistema iz ukrajinske vasi, ki je bila pod nadzorom proruskih separatističnih upornikov. V Moskvi zanikajo kakršno koli vpletenost in za napad krivijo ukrajinsko vojsko.



Posteljo je izdelala družba CaroBus iz Sankt Peterburga, ki izdeluje drugačno pohištvo za otroke. V programu imajo poleg raketnega sistema buk in tanka patriot še parno lokomotivo, londonski nadstropni avtobus, ladje, batmobil in številna športna vozila. A direktor CaroBusa Anton Koppel vztraja, da njihova raketna postelja, ki v katalogu stane 10.000 rubljev (145 evrov) in ponosno nosi tudi rusko zastavo, nima nikakršnega političnega podtona. No, zdaj namesto prvotne oznake buk M-1 nosi ime zaščitnik.



CaroBus je doslej prodal kakih deset postelj v obliki raketnega sistema buk, ki spada v program bodočih braniteljev domovine. Bukovo ležišče – ki je na prodaj v dveh velikostih – se celo dvigne kot izstrelišče pri pravem raketnem sistemu z gosenicami. Koppel pravi, da v takšni postelji ne vidi nič nenavadnega: »Nekateri otroci se želijo igrati zdravnike, drugi slaščičarje, tretji pa vojake.« A tako na njihovi spletni strani kot v medijih je postelja deležna številnih kritik. »Ali bodo kot dodatno opremo prodajali zažgane igrače?« je zapisal eden od komentatorjev.



»Nikogar nismo hoteli razburiti. Veliko ljudi nam je pisalo, da je naša postelja povezana z dogodkom nad Donbasom (separatistično regijo v Ukrajini) in drugimi grozotami, a ni tako,« je povedal Koppel. »Gre le za vojaško vozilo, ki je videti resnično kul. A kljub vsemu razumemo drugače misleče. Zato smo posteljo preimenovali v Zaščitnika.«