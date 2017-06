Otroka je rodila 16-letniku

Kathleen Martin (32) iz angleškega Peterleeja se je pred dvema letoma na facebooku povezala s sedaj 18-letnim Jackom Fucilom, ki je ravno tedaj zapustil šolo. Ta se je ponudil, da ji uredi vrt. Hitro sta se ujela in po nekaj mesecih nadvse tesnega prijateljevanja je spoznala, da je noseča.

Slab mesec pred predvidenim rokom poroda je Kathleen nenadoma dobila popadke in voda ji je odtekla, tako da ni bilo časa za odhod v porodnišnico. Poklicala sta tja in po telefonu dobivala ustrezne napotke. Glavni porodničar v spalnici je bil seveda Jack in vsega je bilo konec menda že v dobrih petih minutah. »Po porodu sem bil nekaj časa v šoku, vendar ponosen na to, kar sem naredil,« je dejal Jack. Kathleen se je pohvalila, da sta njena starejša otroka (13 in 5 let) navdušena zaradi mlajšega bratca Jaya in da ga imata zelo rada. »Sedaj smo velika srečna družina in se imamo krasno.«

Kathleen obljublja, da bodo zdaj 9-mesečnemu Jayu, ko malce zraste, povedali, kako odlično se je ob njegovem rojstvu odrezal njegov očka.