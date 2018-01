Osliček Drobni Tim lovi in prinese žogo kot kuža

Izbira domače živali je v veliki meri povezana z našim življenjskim slogom. Tisti, ki so veliko doma, si kupujejo živali, ki so vezane na okolje, npr. mačke. Dinamični ljudje, ki se radi sprehajajo in želijo imeti ljubljenčka ves čas ob sebi, si izberejo psa. Potem so takšni, kot je Kanadčanka Jody Topping, ki ima za ljubljenčka oslička. Gre za ljubkega mini osla, ki so mu nadeli ime Drobni Tim; živi v njenem domu in se vede, kot bi bil kužek. Zelo je razigran in družaben, zato so ga sprejeli tudi psi, ki živijo z družino Topping.

Bil je kot novorojenček, kar pomeni, da je večkrat jedel tudi ponoči.

Drobni Tim se je na njeni kmetiji skotil minulo poletje. »Njegova mama ga je zavrgla takoj po kotitvi – zdaj živi z nami, vsaj v mrzlih zimskih mesecih bo tako,« je povedala Jody, njen mož Tod pa je pritrdil. »Takšen je bil prvotni načrt, zdaj pa je ves čas z nami. Obnaša se kot pes, lovi in prinese žogo, liže krožnike, preden jih dam v pomivalni stroj, in spi na ležišču za psa.«

Tod je žival prve štiri mesece nosil v njuno sobo, tako da sta lahko zanjo skrbela. »Bil je kot novorojenček, kar pomeni, da je večkrat jedel tudi ponoči. Ko se je poredil in postal pretežek, da bi ga nosila, sva mu postlala v vetrolovu.« Seveda bo lahko prikupna žival, ko pride pomlad, znova prosto tekala po okolici. »Drobni Tim je močno spremenil naša življenja,« je priznala Jody, ki si sploh ne predstavlja več življenja brez svojega ljubljenčka. Danes je osliček star sedem mesecev in tehta več kot 30 kilogramov.