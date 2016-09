Ose zgradile še predor

Osir, na katerega so naleteli na podstrešju hiše nedaleč od angleškega Corbyja, je z velikostjo presenetil tudi profesionalce. Strokovnjak za dezinsekcijo Gary Wilkinson je povedal, da ga je poklical lastnik hiše v Pipewellu, ki je bila dve leti prazna, zdaj pa so se je lotili obnavljati. Wilkinson je ravno obdeloval les in zatiral lesnega črva, ko ga je lastnik vprašal, ali lahko na hitro pogleda, za kaj gre. »Rekli smo samo vau, bilo je zares velikansko gnezdo,« je dejal Wilkinson. »Tako velikega osirja še nisem videl.«



Osir je bil velik kot sod, v premeru je imel več kot meter, delovne ose pa so od gnezda do zidu hiše zgradile še predor, dolg poldrugi meter, skozi katerega so prihajale in odhajale iz gnezda. Tudi zaradi slednjega je odkrito gnezdo nekaj posebnega, pa še zato, ker je bilo odlično ohranjeno. Wilkinson je ocenil, da je v gnezdu živelo med 6000 in 10.000 os – za primerjavo, običajno v osirju živi do 3000 os –, k sreči pa je odslužil svojemu namenu – ko so ga prišli čistit, je bil prazen! »Zagotovo ne bi bili blizu nečesa tako velikega, niti v čebelarskem oblačilu ne, če bi bili prepričani, da ga ose še vedno uporabljajo,« je pojasnil Wilkinson in še, da so se ose iz gnezda verjetno izselile pred kakim letom. Gnezdo in dolg vhod sta lepa, spektakularno umetniško delo, je še dodal Gary Wilkinson.