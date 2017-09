Opolzko: stevardese seksale v letalu, piloti snemali

FRANKFURT – V Nemčiji je izbruhnil velik škandal, povezan z letalsko družbo Condor iz Frankfurta. Njeni piloti so namreč prikrito snemali stevardese med spolnim občevanjem v letalu, pa tudi zunaj njega.

Ni še dovolj dokazov

Piloti so se s posnetki eksplicitne vsebine hvalili in posnetke distribuirali naprej brez dovoljenja stevardes, na kar so že pred časom sicer opozorili v letalski službi za informiranje in opozorili pilote na pravne posledice takšnega početja. Grozi jim namreč do dve leti zapora. Ob tem so v Condorju povedali, da za zdaj sicer še nimajo dovolj dokazov, da bi lahko sprožili sodne postopke.