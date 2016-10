Opica vsak dan pokadi 20 cigaret

V severnokorejski prestolnici Pjongjang živi Azalea, samica šimpanza, ki je glavna zvezda lokalnega živalskega vrta. Ta prikupna žival ima zelo grdo razvado, saj vsak dan pokadi 20 cigaret. Verižna kadilka se je sama naučila, kako prižgati cigareto. Trenutno pokuri škatlico na dan, tudi če nima vžigalnika, dovolj je, da ima eno prižgano cigareto, nato naslednjo prižge na njej in tako dalje.



Opica sliši tudi na korejsko ime Dalle, njeno razvado pa podpira in spodbuja njen skrbnik. V številnih državah bi ga zaradi takšnega početja kritizirali, v Koreji pa se gostje nad prizorom navdušujejo in pokajo od smeha. Skrbnik in trener 19-letne Azalee ne zanika, da jo je sam navadil na kajenje, a hkrati trdi, da opica ne inhalira. Prav tako jo je naučil, da se dotakne nosu, se prikloni v zahvalo in pleše. Živalski vrt vsak dan privabi na tisoče obiskovalcev, ki se čudijo slonom, žirafam, pingvinom in opicam. Na voljo jim je obisk visokotehnološkega naravoslovnega muzeja, ki prikazuje izvor našega sončnega sistema in evolucijo življenja na zemlji.



Med gosti je še posebno privlačen tako imenovani pasji salon, kar marsikaterega tujca preseneti, saj so v njem razstavljene različne pasme psov od nemškega ovčarja do shih tzuja. Priučene vragolije kažejo tudi druge živali, med njimi pes, ki računa na abakus, opica, ki igra košarko, in golobice, ki letijo po prostoru in na ukaz pristanejo na ženski na kotalkah. Živalski vrt so leta 2014 začeli renovirati na ukaz severnokorejskega vodje Kim Džong Una. Ta je želel ustvariti bolj sodobna in impresivna zabavna središča po prestolnici. Sicer pa je bil živalski vrt postavljen že davnega leta 1959, ko je državi vladal Kim Il Sung, dedek trenutnega vodje. Prve živali, ki so v njem dobile dom, je bila skupina 50 jazbecev.