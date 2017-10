Opa, ta taščin predlog za poročno fotografijo šokiral vse

Poročne fotografije so nekaj posebnega. Veliko se jih skuša spomniti takšnih prizorov, ki jih objektivi še niso ujeli. In neka tašča je prišla s predlogom, ki je šokiral vse. Predlagala je namreč, da naj simulirata oralni seks. Pa se je zgodilo. Menda na Nizozemskem. Dekle v poročni obleki se je pred fantom spustilo na kolena, on pa je le odpel hlače in gravitaciji prepustil svoje. Tiste, ki jih skrbi, da sta se šla seks igrice, medtem ko so ju gostje čakali, lahko pomirimo: fotograf vztraja, da je šlo za zaigran prizor. Dodal je še, da se bodo prav zaradi te fotografije še desetletje kasneje imeli o čem za pogovarjati.