Odganjalec komarjev privablja bigfoota

V Severni Karolini spadajo odganjalci komarjev med nepogrešljivo opremo. V ta namen je Allie Megan Webb izdelala lasten repelent, ki sicer uspešno odganja komarje in drug mrčes, a naj bi hkrati privabljal skrivnostnega bigfoota.



Allie je razkrila, da je doma lep čas eksperimentirala z različnimi vonjavami, ko je postala pozorna na nenavaden pojav. Vsakič so opazili bigfoota prav tam, kjer se je sprehajala s svojim pršilom za odganjanje komarjev. Na to so postali pozorni tudi člani skupine Bigfoot 911, ki so predani lovu na to mitološko bitje. Tudi oni so prepričani, da njena dišava privablja velikanskega kosmatinca. Član druščine lovcev na bigfoota je tudi njen mož, ki jo je spodbujal, naj izdela še en odganjalec komarjev z nekoliko manj ženskim vonjem. »Za privabljanje bigfoota moramo nositi vonj, ki je dovolj lesnat, da ga ne prestraši,« je pojasnila Allie. »Hkrati pa mora biti dovolj drugačen, da prebudi njegovo radovednost in pride raziskovat.«

Pršilo še preizkušajo, za pet evrov pa je na voljo v Alliejini prodajalni.

Ne preseneča, da je svoj napoj poimenovala Bigfoot Juice. Zadeva je trenutno še v fazi preizkušanja, za pet evrov je na voljo v njeni prodajalni Allie’s Happy Body Care shop v mestu Marion. Člani skupine Bigfoot 911 so si že priskrbeli zaloge. Kljub temu je odprtih še nekaj vprašanj. Najbolj očitno je, zakaj ni nihče fotografiral skrivnostnega bitja, če se pojavi vsakič, ko nosijo odganjalec komarjev, drugo pa je, ali vendarle ni bolje stakniti pika komarja kot ugriz več kot dva metra visoke kosmate pošasti. Glede na to, da ima Allie družino, pa bi bilo morda primernejše ime za njeno pršilo Big Foot Mama.