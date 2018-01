Od kokoši so se poslovili z osmrtnico

Ko je pred dnevi poginila kokoš v lasti družine v Teksasu v ZDA, so bili lastniki tako užaloščeni, da so pernati prijateljici namenili osmrtnico v lokalnem časopisu. O šestletni kokoši z imenom Big Mama so zapisali, da je bila nekaj posebnega.

»Ne zasluži si mnogo kokoši svoje osmrtnice, ona pač,« je pojasnila družina. »Z žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša najljubša kokoš, Big Mama. V naša življenja je prišla septembra 2013. Živela je v stanovanju v Houstonu, ko so se njeni takratni lastniki odločili, da jo dajo uspavati, saj so se je naveličani. Pripeljali so jo že k veterinarju, a ta je ni hotel uspavati, temveč ji je začel iskati nov dom in ljudi, ki bi jo posvojili. O njej nam je povedala prijateljica in šli smo jo iskat. Big Mamo smo pretihotapili v hotel, nato pa odpeljali domov. Pri nas je prvič okusila življenje na prostem, v družbi drugih kokoši, in človeško ljubezen. Hvala, Big Mama, da si bila tako poseben del naše družine,« se glasi osmrtnica.

Upamo, da bo zgodba opomnila ljudi, da je vsako življenje posebno, tudi življenje kokoši.

Stephanie Sword, avtorica osmrtnice, je medijem povedala, da si družina ni predstavljala, da bo njihov zapis vzbudil toliko zanimanja in pozornosti, da pa so zelo veseli, da je tako. »Upamo, da bo zgodba Big Mame opomnila ljudi, da je vsako življenje posebno in enkratno, tudi življenje kokoši, na katere pogosto gledamo zgolj kot na hrano,« je dejala Swordova, ki sicer ni vegetarijanka in z veseljem poseže tudi po perutnini. »Kokoši so izjemno inteligentne in čustveno zapletene živali, ljudje pa tega ne vidijo oziroma nočejo videti. Raziskave v zadnjih letih so pokazale, da kokoši celo sočustvujejo, delajo kratkoročne načrte in rešujejo preproste aritmetične naloge,« je še dodala Swordova.