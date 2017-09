Obsojena na trimetrsko kačo iz las

Enainosemdeset Vietnamka Trinh Thi Nghien se od drugih dolgolascev razlikuje po tem, da so se njeni tri metre dolgi lasje zavozlali v debel čop, ki je videti, kot da bi na glavi nosila kačo. Ženica je pojasnila, da se ji je pred 22 leti naredil nekakšen vozel, in od takrat vztrajno raste.

Trinh Thi Nghien pravi, da so tovrstni lasje prekletstvo, saj jo ljudje ves čas opazujejo.



Nedavno so njene fotografije obkrožile vietnamska družabna omrežja, kjer so jo označili za ženico z zmajevimi lasmi. Nekateri so namigovali, da je preprosto zanemarjena, vendar jih je Trinh odločno zavrnila, pravi, da nima izbire. Do leta 1985 so bili njeni lasje normalni, nato pa je med njimi opazila vozel. Poskušala ga je razčesati z glavnikom, a ni šlo, zato ga je preprosto odrezala. Pa se je kmalu znova pojavil, in daljši ko je bil, bolj se je debelil. Večkrat ga je odrezala, potem pa odnehala, saj se je bala, da bo nevšečnost le še poslabšala. Danes je lasni vozel dolg že tri metre.

Trinh pravi, da so takšni lasje prekletstvo, saj jo ljudje ves čas opazujejo. Kačo iz las si mora zaviti in nato prekriti, če se želi izogniti vprašanjem radovednežev. Dolgo uro porabi, da jih našamponira, potem jih suši ves dan, ker so tako gosto prepleteni. To pa ni vse, so tudi drugačne barve od preostalih las. Medtem ko ji normalni črni že sivijo, ostaja zavozlan čop rjav brez znakov sivenja. Svoje pričeske se je v dolgih letih že privadila, pravi ji lasje iz nebes.