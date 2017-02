Obiskala vse države sveta

Cassie De Pecol je 27-letna popotnica iz Connecticuta v ZDA in je vse države sveta obiskala v najkrajšem času. Na svetovno turnejo se je odpravila julija 2015, 2. februarja letos pa je prišla v Jemen, 196. in zadnjo državo na njenem seznamu. Popotovanje okoli sveta je trajalo 18 mesecev in 26 dni, kar je nov rekord; dosedanji je znašal tri leta in tri mesece.



De Pecolova se zdaj ukvarja s papirologijo, da bo Guinnessova knjiga rekordov tudi uradno priznala njen dosežek. Kot ambasadorka mednarodnega inštituta za mir prek turizma se je na poti srečala s številnimi župani in ministri za turizem, ki jim je predala mirovno deklaracijo inštituta.



Med potjo, ki ji je rekla Ekspedicija 196, se je vkrcala na več kot 255 letal, v več kot 50 državah je posadila drevo, napolnila je pet potnih listov. V vsaki državi je v povprečju preživela od dva in pet dni. Kako se je med potjo preživljala? Preden je šla na pot, je bila varuška in tako zaslužila 10.000 dolarjev, 198.000 dolarjev so prispevali sponzorji, ukvarjala se je tudi s promocijo: na svoji spletni strani in instagramu je objavljala fotografije in opise luksuznih hotelov v zameno za sobo v njih. Vso pot je tudi posnela v upanju, da bo izdelala dokumentarec. In kaj bo počela zdaj? Načrtuje pot na Antarktiko. Toda še prej se bo udeležila olimpijskega triatlona v San Diegu prihodnji mesec, junija pa bo vodila delavnico z naslovom Kako si zagotoviti sredstva za potovanje po svetu.