Obama zadnji predsednik ZDA? To je prerokovala baba Vanga

Pretekli teden je odjeknila novica, da je na komemoraciji v spomin žrtvam terorističnega napada na ZDA pred 15 leti Hillary Clinton postalo slabo in da so jo varnostniki pospremili v kombi, s katerim se je pripeljala. Kmalu zatem so ji diagnosticirali pljučnico, prav ta pa je bila kriva za slabost in nenadni odhod s t. i. točke nič v New Yorku.

Zdravstvene težave, ki pestijo nekdanjo vodjo ameriške diplomacije, spodbujajo medije čez lužo k namigovanju, da je imela bolgarska prerokinja baba (babica) Vanga prav, ko je dejala, da bo Barack Obama zadnji ameriški predsednik. Še več, slepa jasnovidka je najavila da bo 44. ameriški predsednik Afroameričan, svet pa naj ne bi dočakal njegovega naslednika. Če gre verjeti njenim vizijam, bo ob koncu Obamove vladavine sledil ekonomski zlom ZDA, te pa naj bi se razdelile na severni in južni del.

Preberite več o babi Vangi .

Nekateri zagovorniki teorije zarot celo trdijo, da bi, če bi Hillary zaradi zdravstvenih težav umaknila kandidaturo za predsednico ZDA, Obamova administracija storila vse, da v Belo hišo ne pride Donald Trump. Celo lažirala državljansko vojno.

Baba Vanga je sicer umrla 11. avgusta 1996, njeni občudovalci pa trdijo, da je med drugim napovedala napad na ZDA 11. septembra 2001 in tudi vzpon Islamske države.